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Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lebach (ots)

Auf dem Kaufland-Parkplatz in Lebach ereignete sich am 29.05.2026 gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall, wobei eine Frau in einem silbernen PKW beim Ausparken das Heck eines geparkten Fahrzeugs touchierte und sich in der Folge unerlaubt entfernte. Die Tat wurde durch zwei männliche Zeugen beobachtet, welche den Geschädigten nach dessen Rückkehr über den Vorfall informierten. Das durch den Geschädigten notierte Kennzeichen war allerdings fehlerhaft. Mögliche Zeugen der Tat, insbesondere der zweite, namentlich bislang unbekannte Zeuge, welcher das Kennzeichen ablesen konnte, werden daher dringend gebeten, sich bei der Polizei Lebach unter 06881 - 5050 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Dörrenbachstraße 2
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

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