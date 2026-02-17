Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Metalldiebstahl

Großkarlbach (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 02.02.26, und Sonntag, 15.02.26, stahlen Unbekannte von einem Grab auf dem Friedhof ein Kreuz aus Metall. Außerdem wurde ein auf dem Grab befindlicher Dekobaum beschädigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

