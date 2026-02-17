Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Metalldiebstahl
Großkarlbach (ots)
In der Zeit zwischen Montag, 02.02.26, und Sonntag, 15.02.26, stahlen Unbekannte von einem Grab auf dem Friedhof ein Kreuz aus Metall. Außerdem wurde ein auf dem Grab befindlicher Dekobaum beschädigt.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Martina Benz
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
