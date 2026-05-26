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Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht im Bereich des Freibades Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Am Montag, den 25.05.2026, ereignete sich zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr, in der Bilsdorfer Straße im Bereich des Freibades Saarwellingen eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 39-jährigen Frau. Nach bisherigem Kenntnisstand kollidierte der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher mit dem geparkten Audi der Geschädigten. Im Anschluss flüchtete dieser unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Wer Angaben zur Tat oder zum Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach telefonisch unter der Rufnummer 06881-5050 oder via E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEB- KED
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

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