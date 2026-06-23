PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Ostrach

Alkoholisierter verursacht Unfall

Leichte Verletzungen hat ein 45-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 17.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Pfungen und Waldbeuren erlitten. Der Mann war mit seinem dreirädrigen Kraftrad in Fahrtrichtung Pfullendorf unterwegs, als er im Bereich einer Kurve vor Egelreute die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er stürzte und schlitterte einige Meter über die Fahrbahn, bis das Kraftrad zum Stillstand kam. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 45-Jährigen in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest, ein Vortest ergab einen Wert von über 0,3 Promille. Der 45-Jährige musste daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe sowie seinen Führerschein an die Beamten abgeben. Er wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Am Motorrad, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Bad Saulgau

Spiegel streifen sich - Unfallbeteiligter fährt weiter

Zeugen sucht das Polizeirevier Bad Saulgau zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 7.30 Uhr auf der L 285 zwischen Bad Saulgau und Ebersbach-Musbach ereignet hat. Der bislang unbekannte Lenker eines schwarzen SUV geriet in einer Kurve auf Höhe Lampertsweiler offenbar auf die Gegenfahrspur und streifte dort den Außenspiegel eines entgegenkommenden 20-jährigen BMW-Fahrers. Am BMW entstand dadurch Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Unbekannte, dessen Außenspiegel ebenfalls beschädigt sein dürfte, fuhr nach der Kollision scheinbar unbeeindruckt in Richtung Ebersbach-Musbach weiter. Die Beamten ermitteln wegen Fahrerflucht und bitten unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen schwarzen SUV.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 14:00

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Weingarten Polizei ermittelt nach Schlägerei Nach einer Schlägerei am Montag gegen 23 Uhr im Bereich der Ettishofer Straße ermittelt das Polizeirevier Weingarten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gerieten zwei Gruppen von jeweils etwa fünf Personen zunächst im Argonnenpark in Streit. Anschließend fuhren sich die Beteiligten in Pkw hinterher, bis sie schließlich in der Ettishofer Straße ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg / Oberzell Mann verhält sich gegenüber Joggerin aufdringlich Ein etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann hat sich am Sonntagmorgen am Bahnhof in Oberzell aufdringlich gegenüber einer jugendlichen Joggerin verhalten. Der Unbekannte machte der Jugendlichen Komplimente und fuhr ihr mit seinem Pkw mehrmals hinterher, obwohl die Joggerin ihm deutlich machte, dass sie in Ruhe gelassen werden ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Erfundener Diebstahl aufgeflogen Wegen mehrerer Delikte muss sich ein 17-Jähriger verantworten, der in der Nacht zum Sonntag zunächst vor einer Polizeikontrolle flüchtete und den Beamten wenig später eine erfundene Geschichte auftischte. Eine Streife bemerkte den Jugendlichen auf dem Parkplatz des Bodensee-Centers neben einer BMW-Rennmaschine. Da das Kennzeichen nicht vergeben war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren