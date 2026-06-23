Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Ostrach

Alkoholisierter verursacht Unfall

Leichte Verletzungen hat ein 45-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 17.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Pfungen und Waldbeuren erlitten. Der Mann war mit seinem dreirädrigen Kraftrad in Fahrtrichtung Pfullendorf unterwegs, als er im Bereich einer Kurve vor Egelreute die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er stürzte und schlitterte einige Meter über die Fahrbahn, bis das Kraftrad zum Stillstand kam. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 45-Jährigen in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest, ein Vortest ergab einen Wert von über 0,3 Promille. Der 45-Jährige musste daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe sowie seinen Führerschein an die Beamten abgeben. Er wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Am Motorrad, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Bad Saulgau

Spiegel streifen sich - Unfallbeteiligter fährt weiter

Zeugen sucht das Polizeirevier Bad Saulgau zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 7.30 Uhr auf der L 285 zwischen Bad Saulgau und Ebersbach-Musbach ereignet hat. Der bislang unbekannte Lenker eines schwarzen SUV geriet in einer Kurve auf Höhe Lampertsweiler offenbar auf die Gegenfahrspur und streifte dort den Außenspiegel eines entgegenkommenden 20-jährigen BMW-Fahrers. Am BMW entstand dadurch Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Unbekannte, dessen Außenspiegel ebenfalls beschädigt sein dürfte, fuhr nach der Kollision scheinbar unbeeindruckt in Richtung Ebersbach-Musbach weiter. Die Beamten ermitteln wegen Fahrerflucht und bitten unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen schwarzen SUV.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell