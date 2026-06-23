Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Polizei ermittelt nach Schlägerei

Nach einer Schlägerei am Montag gegen 23 Uhr im Bereich der Ettishofer Straße ermittelt das Polizeirevier Weingarten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gerieten zwei Gruppen von jeweils etwa fünf Personen zunächst im Argonnenpark in Streit. Anschließend fuhren sich die Beteiligten in Pkw hinterher, bis sie schließlich in der Ettishofer Straße wieder ausstiegen und aufeinander los gingen. Zwei junge Männer im Alter von 19 und 23 Jahren wurden leicht verletzt und später von einem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Beteiligten und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung dauern an. Personen, die Hinweise zu dem handfesten Streit und den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Isny im Allgäu

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden von über 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der Kreisstraße zwischen Beuren und Haubach. Eine 16-Jährige war kurz nach 20.30 Uhr mit ihrem Leichtauto in Richtung Isny unterwegs, als sie im Bereich einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in einen entgegenkommenden Chevrolet prallte. Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin wurden nach bisherigem Stand leicht verletzt und von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 33 Jahre alte Fahrerin des Chevrolet-Kleinwagens blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge kamen nach der Kollision stark beschädigt neben der Fahrbahn zum Stehen und wurde später von einem Abschleppdienst abtransportiert. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Wangen im Allgäu

Fahrrad beschädigt

Unbekannte haben am Montag zwischen 7.15 Uhr und 19 Uhr in der Lindauer Straße ein Fahrrad beschädigt, das im Bereich der dortigen Tankstelle abgestellt war. Dabei wurde das Hinterrad erheblich verbogen, sodass das Zweirad nicht mehr fahrbereit ist. Personen, die Hinweise zu der mutwilligen Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 auf dem Polizeirevier Wangen im Allgäu zu melden. Durch die Beamten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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