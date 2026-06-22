Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Erfundener Diebstahl aufgeflogen

Wegen mehrerer Delikte muss sich ein 17-Jähriger verantworten, der in der Nacht zum Sonntag zunächst vor einer Polizeikontrolle flüchtete und den Beamten wenig später eine erfundene Geschichte auftischte. Eine Streife bemerkte den Jugendlichen auf dem Parkplatz des Bodensee-Centers neben einer BMW-Rennmaschine. Da das Kennzeichen nicht vergeben war und die Plaketten sichtlich aufgeklebt waren, sollte der Teenager kontrolliert werden, ergriff jedoch zu Fuß die Flucht. Die Beamten ließen das Motorrad daraufhin abschleppen. Nur etwa zwei Stunden später erschien der 17-Jährige auf dem Polizeirevier, um die Maschine als gestohlen zu melden. Er gab an, das Zweirad sei während des Deutschlandspiels entwendet worden. Die Beamten durchschauten das Ablenkungsmanöver, da das Motorrad zu diesem Zeitpunkt bereits sichergestellt Polizeihof stand. Auf den Jugendlichen kommen nun Anzeigen wegen Vortäuschens einer Straftat, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Tettnang

Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Drei leicht verletzte Personen und rund 16.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen gegen 7.15 Uhr an der Kreuzung K 7712 / L 326. Ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer missachtete beim Einfahren in den Kreuzungsbereich das dortige Stoppschild und kollidierte mit dem bevorrechtigten Opel eines 54-Jährigen, der in Richtung Bodnegg unterwegs war. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher, der Opel-Lenker sowie dessen 46-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Gegen den 62-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Überlingen

Flaschenwurf von Fußgängerbrücke

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen 14-jährigen Jugendlichen. Er steht im Verdacht, am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr eine Glasflasche von einer Fußgängerbrücke aus auf die L 200a geworfen zu haben. Eine Autofahrerin war in Richtung Deisendorf unterwegs, als das Wurfgeschoss kurz vor ihrem Wagen auf der Fahrbahn aufschlug und zersplitterte. Die Frau blieb unverletzt, überrollte jedoch die Scherben. Bei der Fahndung fiel den Beamten eine flüchtende Person auf. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß nahmen die Polizisten den tatverdächtigen Teenager in einem Gebüsch vorläufig fest. Da auf der Fahrbahn zudem eine Holzlatte und Äste festgestellt wurden, bittet das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise.

Überlingen

Opfer von Romance-Scamming verliert 7.000 Euro

Auf eine perfide Betrugsmasche ist eine Frau aus Überlingen hereingefallen, die über Monate hinweg rund 7.000 Euro an Kriminelle verlor. Die über 50-Jährige hatte vor zwei Jahren einen Mann kennengelernt, mit dem sie seither über soziale Medien und E-Mail in Kontakt stand. Die Betrüger spiegelten ihr vor, dass ihr angeblicher Freund in Großbritannien festgehalten und erpresst werde. Um seine Versorgung zu sichern, forderte die Täterschaft regelmäßig Geld. Die Frau überwies daraufhin fast wöchentlich Beträge, vor allem in Form von Wertgutscheinen. Erst bei der Anzeigenerstattung wurde sie von den Beamten darüber aufgeklärt, dass sie Opfer eines sogenannten "Romance-Scams" (Liebesbetrugs) geworden war. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, Geldforderungen oder Bitten nach Wertgutscheinen von Personen nachzukommen, zu denen lediglich virtueller Kontakt besteht und rät bei entsprechenden Verdachtsmomenten dazu, sofort Anzeige zu erstatten. Weitere Hinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Überlingen

Alkoholisierter Pedelec-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 24-jähriger Pedelec-Fahrer hat am späten Freitagabend gegen 23 Uhr im Bereich des ZOB einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der junge Mann befuhr zunächst widerrechtlich die Hizlerstraße und bog anschließend nach links in die Wiestorstraße ein, ohne auf den Verkehr zu achten. Er prallte frontal in den Ford eines bevorrechtigten 37-Jährigen und erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Der 24-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Da die Beamten im Rucksack des Mannes diverse Alkoholika fanden und deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Es wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gegen ihn ermittelt. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Markdorf

Schmierereien auf der K 7750 - Zeugen gesucht

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei nach Vorfällen in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der K 7750 im Bereich der Grillhütte Gehrenberg. Unbekannte sprühten ein Graffiti auf den Asphalt auf und brachten zudem einen Gegenstand an einem Schild des Wanderparkplatzes an. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Schmiererei verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem

Rollerfahrerin nach Sturz im Krankenhaus - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der L 204 sucht die Polizei Zeugen. Eine 62-jährige Frau kam mit ihrer Vespa in einer Linkskurve in Richtung Untersiggingen von der Fahrbahn ab und stürzte einen Abhang hinunter. Sie verletzte sich leicht. Nach Angaben der Frau sei sie zuvor von einem Motorrad mit hoher Geschwindigkeit und geringem Abstand überholt worden, wodurch sie die Kontrolle verloren habe. Bei der beschriebenen Maschine soll es sich um ein leistungsstarkes, orange-schwarzes Motorrad mit Koffern gehandelt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

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