Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg / Oberzell

Mann verhält sich gegenüber Joggerin aufdringlich

Ein etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann hat sich am Sonntagmorgen am Bahnhof in Oberzell aufdringlich gegenüber einer jugendlichen Joggerin verhalten. Der Unbekannte machte der Jugendlichen Komplimente und fuhr ihr mit seinem Pkw mehrmals hinterher, obwohl die Joggerin ihm deutlich machte, dass sie in Ruhe gelassen werden will. Der Unbekannte fuhr schließlich davon. Das Polizeirevier Ravensburg hat den Sachverhalt aufgenommen und nimmt Hinweise auf den unbekannten 30- bis 35-Jährigen unter Tel. 0751/803-3333 entgegen. Er wird als etwa 175 cm groß mit kurzen hellbraunen Haaren, kurzer beiger Hose und einem hellen T-Shirt beschrieben. Unterwegs war er mit einem hellgrauen Pkw.

Baindt

Polizei muss bei Unfall Pfefferspray einsetzen

Gegen einen 23-Jährigen, der am Samstag kurz vor 17.30 Uhr bei Schachen einen Verkehrsunfall verursacht hat, mussten Polizisten Pfefferspray einsetzen. Der Skoda-Fahrer war aus noch unklarer Ursache auf der Wickenhauser Straße von Baindt in Richtung Weingarten von der Fahrbahn abgekommen. Dabei durchbrach der 23-Jährige einen Zaun und prallte auf dem Gelände eines Kfz-Handels gegen Pkws und zwei Bäume. Diese wurden durch den wuchtigen Aufprall entwurzelt. Als Polizeibeamte des Reviers Weingarten an der Unfallstelle eintrafen, griff der leicht verletzte Unfallverursacher die Einsatzkräfte an und leistete vehement Widerstand. Er wurde nach dem Einsatz von Pfefferspray durch mehrere Polizeistreifen vorläufig festgenommen. Ein Rettungsdienst brachte den 23-Jährigen unter Polizeibegleitung zur weiteren Behandlung und Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt über 40.000 Euro. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.

Bad Wurzach / Seibranz

Zwischenwand stürzt ein - ein Verletzter nach Explosion in Wohnung

Bei einer Explosion noch unklaren Ausmaßes ist am Samstagabend in einer Wohnung in einem Teilort von Seibranz eine Zwischenwand eingestürzt und eine Person verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Familienangehöriger kurz nach 22 Uhr mit einem noch unbekannten Gegenstand an einer Herdplatte hantiert, als es offensichtlich zu einer Explosion kam. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, der Familienangehörige zog sich Verbrennungen zu und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu den aktuell noch völlig unklaren Umständen übernommen. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere 10.000 Euro betragen.

Wangen im Allgäu / A 96

Nötigung im Straßenverkehr - Polizei sucht weiteren Geschädigten

Ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr haben Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg gegen einen 25-Jährigen eingeleitet. Der Audi-Fahrer soll kurz nach 9.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Wangen-West in Fahrtrichtung Lindau zunächst mit sehr hoher Geschwindigkeit einem grauen SUV dicht aufgefahren sein. Nach seinem Überholmanöver soll der 25-Jährige auf den rechten Fahrstreifen gewechselt und stark abgebremst haben, sodass auch der Fahrer des grauen SUV sowie ein 49-Jähriger mit seinem Wagen stark abbremsen mussten, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Verkehrsteilnehmer, die die gefährliche Situation beobachtet haben und insbesondere der bislang unbekannte Fahrer des grauen SUV werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden. Im SUV haben sich neben dem männlichen Fahrer wohl auch zwei Kinder befunden.

Kißlegg im Allgäu / A 96

Ins Lenkrad gegriffen - Polizei sucht Zeugen

Ein gefährlicher Streit zwischen zwei 27 und 28 Jahre alten Männern am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd ist Gegenstand von Ermittlungen der Verkehrspolizei Kißlegg. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die beiden Männer während der Fahrt aneinandergeraten, wobei der 28-Jährige den 27 Jahre alten Fahrer geschlagen und in den Schwitzkasten genommen sowie ihm mehrmals ins Lenkrad gegriffen haben soll. Der Audi-Fahrer stoppte seinen Wagen auf dem Standstreifen, wo der handfeste Disput offensichtlich fortgeführt wurde. Eine Polizeistreife griff die beiden Männer auf. Für den 28-Jährigen musste ein Rettungsdienst verständigt werden, da er Anzeichen auf eine Dehydration zeigte. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder durch die Lenkmanöver des Audi möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden. Die Beamten haben unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

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