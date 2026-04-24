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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Tötungsdelikt auf der Garnstraße: Verdächtiger festgenommen | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Am Freitag (24. April 2026) ist ein 69-Jähriger in seiner Wohnung auf der Garnstraße schwer verletzt worden. Er starb kurz darauf im Krankenhaus.

Gegen 3:30 Uhr hatte ein Zeuge auf der Straße vor dem Mehrfamilienhaus einen Verdächtigen festgehalten und die Polizei gerufen. Die Beamten haben den polizeibekannten Mann festgenommen, es handelt sich um den 37 Jahre alten Sohn des Toten. Nach ersten Erkenntnissen hat der Sohn zum Zeitpunkt der Tat unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden. Er wurde am Freitagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser hat Untersuchungshaft angeordnet, der Tatvorwurf lautet Totschlag. Die Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Wegen der laufenden Ermittlungen bittet die Staatsanwaltschaft Krefeld, von Presseanfragen abzusehen. (132)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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