Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

36-Jähriger beißt Polizisten

Ein 36 Jahre alter Mann hat am Donnerstag gegen 23 Uhr einen Polizeibeamten gebissen und dadurch nicht unerheblich verletzt. Eine Polizeistreife war kurz nach 22 Uhr in die Karlstraße gerufen worden, weil der 36-Jährige sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und randalierte. Mit Unterstützung weiterer Polizisten gelang es den Beamten, den zunehmend aggressiven Mann in Gewahrsam zu nehmen. Gegen den Zugriff leistete der 36-Jährige massiven Widerstand und biss auf dem Weg zur Arrestzelle einen Polizisten kräftig in den Arm. Währenddessen beleidigte und bedrohte der erheblich alkoholisierte Mann die Beamten. Er musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Der verletzte Polizist musste ärztlich versorgt werden und seinen Dienst abbrechen. Den 36-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung. Zudem wird er die Kosten für die unfreiwillige Übernachtung tragen müssen.

Altshausen

Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt und führt Polizei in die Irre

Weil er angeblich ausgeraubt worden sein soll, hat ein 58-Jähriger am Donnerstag kurz nach 22 Uhr in der Ebersbacher Straße an eine Tür geklopft und Anwohner gebeten, die Rettungskräfte zu rufen. Der Mann, der unter anderem eine Kopfverletzung hatte, gab gegenüber einer Polizeistreife an, dass mehrere Unbekannte ihn angegriffen und seinen Rucksack entwendet hatten. Bei der Suche nach dem Tatort fanden die Beamten sowohl den Rucksack als auch ein verunfalltes Fahrrad. Die weiteren Ermittlungen ließen darauf schließen, dass der mit fast drei Promille alkoholisierte Mann mit seinem Fahrrad im Bereich der Schulgasse gestürzt war und sich so seine Verletzungen zugezogen hat. Nach einer ärztlichen Versorgung im Krankenhaus musste der 58-Jährige Blut abgeben und wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Aulendorf

Unfallflucht

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 18 Uhr an einem Mini hinterlassen hat, der auf einem Parkplatz in der Parkstraße abgestellt war. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken prallte der Unbekannte vorne links gegen den Mini und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen melden.

Wangen

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 8003 am Donnerstag kurz nach 11 Uhr ist ein 33-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der Mann war von Schomburg in Richtung Geiselharz unterwegs und wollte einen vorausfahrenden Pkw überholen. Weil ihm jedoch eine 49-Jährige mit ihrem Skoda entgegenkam, brach der 33-Jährige seinen Überholvorgang ab und bremste stark. Dabei blockierte das Vorderrad, der 33-Jährige fiel zu Boden und die Yamaha schlitterte auf dem Teer in den Skoda. Die 49-Jährige hatte ihren Wagen bereits bis zum Stillstand abgebremst. Der 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, am Skoda ein solcher von etwa 5.000 Euro.

Isny

Diebe stehlen Motorrad

Ein Motorrad des Herstellers Yamaha, Typ XT 600, haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einem Grundstück in der Grabenstraße entwendet. Der Polizeiposten Isny ermittelt und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des weißen Motorrads mit rotem Sattel. Da in den vergangenen Wochen im Stadtgebiet mehrere motorisierte Zweiräder abhandengekommen sind, raten die Ermittler zur Vorsicht und rufen Besitzer von Motorrollern und Motorrädern dazu auf, ihre Zweiräder besonders zu sichern. Trotz intensiver Ermittlungen der Beamten konnten diese den Tätern noch nicht habhaft werden. Daher rät die Polizei: Stellen Sie ihr motorisiertes Zweirad möglichst in einer verschlossenen Garage ab und lassen Sie das Lenkradschloss einrasten. Lassen Sie keinesfalls den Schlüssel stecken und nehmen Sie Wertsachen aus dem Fahrzeug.

Isny

Baucontainer aufgebrochen

In den Container einer Baufirma auf einer Baustelle im Weidachweg hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Der Täter schlug ein Fenster ein und gelangte so in das Innere des Baucontainers. Dort brach er einen Schrank auf und entwendete ein elektrisches Gerät. Anwohner oder Zeugen, die auf den Einbruch aufmerksam wurden oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny melden.

Leutkirch

Fahrzeug gerät in Brand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ein Renault auf einem Parkplatz in der Künkelinstraße in Brand geraten. Der Fahrer des Wagens hatte während der Fahrt das Feuer im Motorraum bemerkt, angehalten und einen Löschversuch unternommen. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und sieben Wehrleuten vor Ort war, löschte die Flammen schließlich. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

Leutkirch

Unfall beim Blumengießen

Ein Fahrzeug der Stadt Leutkirch, das am Donnerstag kurz nach 11 Uhr in der Ottmannshofer Straße mit der Wässerung von Pflanzen auf einer Verkehrsinsel zugange war, wurde bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer war von Ottmannshofen in Richtung Leutkirch unterwegs, erkannte eigenen Angaben zwar das städtische Fahrzeug, wechselte aber dennoch aus noch unbekannten Gründen auf dessen Fahrspur. Dabei kollidierte der 54-Jährige mit dem Fahrzeug der Stadt. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

