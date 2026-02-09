PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Mehrere Sachbeschädigungen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Niefern-Öschelbronn (ots)

Ein Mann hat vor einer Woche in Niefern Anhänger und Inventar eines Gastronomiebetriebs beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Nach den ersten Ermittlungserkenntnissen schlug der Unbekannte am vergangenen Montagmorgen mit einem Gegenstand auf einen Fahrzeuganhänger und auf mehrere Stühle ein. Mehrere Überwachungskameras zeichneten die Tat gegen 00:45 Uhr auf. Zuvor bog der Täter von der B10 kommend auf die Bahnhofstraße ein und fuhr ohne Licht bis auf Höhe der Straße "Neuer Weg" um dort zu wenden. Dort blieb er mit eingeschalteter Warnblinkanlage stehen, stieg aus und lief auf die Tür des Anhängers zu. Nach der Tat hielte sich der Unbekannte noch kurz in einem dazugehörigen Unterstand auf, um dann wieder in sein Fahrzeug einzusteigen.

Personenbeschreibung des Täters

   - ca. 165-175 cm groß, etwas untersetzt
   - dunkle Haare
   - dunkles Oberteil mit hellem Schulterbereich
   - lockere, helle Hose und helle Schuhe
   - auffällige O-Bein

Pkw des UT:

Dunkler Smart mit silberfarbenen Applikationen.

Die weiteren Ermittlungen zum Täter und dem Motiv der Tat hat der Polizeiposten Niefern-Öschelbronn übernommen.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Täter oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041/9693-0 zu melden. Insbesondere dürfte der Mann dem Fahrer eines weißen VW Kastenwagens aufgefallen sein, welcher zur Tatzeit direkt am Tatort vorbeigefahren ist.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

