PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnung

Pforzheim (ots)

Übers Wochenende verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu einer Wohnung in der Südweststadt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hat unbekannte Täterschaft zwischen Freitag 5 Uhr und Sonntag 10:45 Uhr sich gewaltsam Zugang über eine Rückseitig des Anwesens gelegenen Terassentür in der Lameystraße verschafft.

Im Inneren durchwühlte die Täterschaft mehrere Zimmer und entwendete bisweilen Elektrogeräte.

Zeugen oder Hinweisgeber können sich telefonisch unter der Rufnummer 0 7231 423-8200 bei dem Polizeirevier Pforzheim-Süd melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 13:59

    POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Diebe räumen Kasse eines Getränkemarkts aus

    Baiersbronn (ots) - Zwei Diebe haben am Mittwochmittag einen Getränkemarkt in Baiersbonn-Mitteltal ins Visier genommen und ergaunerten eine beträchtliche Summe Bargeld. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begaben sich zwei noch unbekannte Täter um 12:50 Uhr in den Verkaufsraum des Marktes. Durch ein geschicktes Ablenkungsmanöver gelang es den beiden die ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 12:05

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Wohnhaus: Polizei sucht Zeugen

    Mühlacker (ots) - Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Enzberg eingedrungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brachen die noch unbekannten Täter am Mittwochabend etwa gegen 20:00 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus am nordwestlichen Ortsrand ein. Die Eigentümer waren zu dieser Zeit nicht zuhause, weshalb die Täter unbemerkt über ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren