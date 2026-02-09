Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnung

Pforzheim (ots)

Übers Wochenende verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu einer Wohnung in der Südweststadt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hat unbekannte Täterschaft zwischen Freitag 5 Uhr und Sonntag 10:45 Uhr sich gewaltsam Zugang über eine Rückseitig des Anwesens gelegenen Terassentür in der Lameystraße verschafft.

Im Inneren durchwühlte die Täterschaft mehrere Zimmer und entwendete bisweilen Elektrogeräte.

Zeugen oder Hinweisgeber können sich telefonisch unter der Rufnummer 0 7231 423-8200 bei dem Polizeirevier Pforzheim-Süd melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell