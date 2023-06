Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geldbörse geraubt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Am späten Mittwochabend, 31. Mai, wurde ein 30-jähriger Mann in Bremerhaven-Lehe Opfer eines Raubes. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Zu Fuß unterwegs, machte der 30-Jährige gegen 23.40 Uhr Halt vor einem Café an der Fritz-Reuter-Straße, Ecke Rickmersstraße. Dabei hielt er seine Geldbörse in der Hand. Diesen Moment nutzte ein derzeit noch unbekannter Täter und versuchte dem Mann das Portemonnaie zu entreißen. Der Versuch scheiterte zunächst, doch von seinem Vorhaben ließ der Unbekannte nicht ab. Stattdessen versetzte er seinem Opfer mehrere Schläge ins Gesicht, sodass der 30-Jährige schlussendlich zu Boden stürzte und doch die Geldbörse loslassen musste. Im Anschluss flüchtete der Räuber - möglicherweise in Begleitung einer ebenfalls noch unbekannten Frau - samt Beute zu Fuß in Richtung Norden.

Durch die Schläge erlitt der Geschädigte diverse Gesichtsverletzungen. Er wurde vor Ort umgehend durch Einsatzkräfte der Feuerwehr medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Bremerhaven bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

