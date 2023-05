POL-Bremerhaven: 280 Kilo Mörtel waren nicht zu halten

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am Sonntagabend, 28. Mai, zu einem Einbruchdiebstahl im Bremerhavener Ortsteil Klushof gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatten aufmerksame Zeugen über den Polizeinotruf 110 einen Diebstahl aus einem Baumarkt an der Melchior-Schwoon-Straße gemeldet. Eine in der Nähe stehende Funkstreife der Polizei war Sekunden später am Tatort und traf dort zwei Männer an, die ...

mehr