Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schwerer Raub in Geestemünde: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Nach einem schweren Raub auf offener Straße bittet die Polizei Bremerhaven um Zeugenhinweise. Die Tat ereignete sich am vergangenen Freitag, 26. Mai, im Stadtteil Geestemünde unweit des Hauptbahnhofs. Ersten Erkenntnissen zufolge sprach gegen 12.40 Uhr ein unbekannter Mann an der Bismarckstraße nahe der Bahnunterführung einen 16-Jährigen an. Gemeinsam gingen sie einige Schritte in Richtung Bürgerpark. Kurz vor Erreichen des dortigen Pendlerparkplatzes forderte der Unbekannte den 16-Jährigen unter Vorhalt einer Stichwaffe auf, ihm seine Wertgegenstände auszuhändigen. Dies tat der Jugendliche auch. Er blieb äußerlich unverletzt. Der unbekannte Täter floh anschließend in Richtung Bürgerpark. Er soll ca. 1,80 groß sein und einen Dreitagebart getragen haben. Bekleidet war er unter anderem mit einer roten Hose. Auf dem Kopf trug er ein schwarzes Cap. Wer am Freitag zwischen 12.40 und 13 Uhr an der östlichen Bismarckstraße und im angrenzenden Bürgerpark auffällige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell