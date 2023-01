POL-Bremerhaven: Überholmanöver kommt jungem Autofahrer teuer zu stehen

Bremerhaven (ots) - Auf frischer Tat ertappt wurde ein Ladendieb am Dienstagnachmittag, 3. Januar, in Bremerhaven-Geestemünde. Gegen 16.10 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Discounters an der Elbestraße den 42-jährigen Mann dabei, wie dieser einen Sechserträger Bier in seinen mitgeführten Rucksack steckte. Als der Langfinger anschließend versuchte den Kassenbereich zu verlassen ohne die Ware zu ...

