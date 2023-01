Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfallflucht auf der Rickmersstraße - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von fahrlässiger Körperverletzung mit anschließender Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise. Am Montag, 2. Januar, befuhr ein 35 Jahre alter Mann gegen 17 Uhr mit einem sogenannten E-Scooter die Rickmersstraße im Stadtteil Lehe in östlicher Richtung. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der E-Scooter-Fahrer in Höhe des Kreisverkehrs an der Einmündung der Pestalozzistraße von einem dunklen Pkw touchiert. Der 35-Jährige stürzte und zog sich eine Knieverletzung zu. Auch der E-Scooter wurde beim Unfall beschädigt. Ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern, setzte die Person am Steuer des dunklen Autos die Fahrt in östlicher Richtung fort. Die Polizei (0471/953-3221) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich zu melden.

