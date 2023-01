POL-Bremerhaven: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Bremerhaven (ots) - Verletzt wurde am Montagnachmittag, 2. Januar, eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Bremerhaven-Lehe. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 22-Jähriger gegen 17 Uhr in einem Transporter die Felsstraße in westlicher Richtung und bog nach links auf die Hafenstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt überquerte die 32-jährige Frau bei Grünlicht ...

