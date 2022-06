POL-SU: Festnahme nach Wechseltrickbetrug

Sankt Augustin (ots) - Am Mittwoch (01.06.2022) soll ein unbekannter Mann gegen 16.00 Uhr ein 9-jähriges Mädchen auf dem Lidl-Parkplatz an der Siegstraße in Sankt Augustin am Handgelenk ergriffen und es versucht haben, in Richtung seines, in einigen Metern entfernt geparkten, PKW zu ziehen. Das Mädchen konnte sich nach eigenen Angaben erfolgreich zur Wehr setzen und fliehen. Zusammen mit der Mutter erschien das Kind ...

