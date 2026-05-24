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Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Wohnungsbrand in Geestemünde-Süd

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Bremerhaven (ots)

Am heutigen Vormittag wurde der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe ein Wohnungsbrand in der Altonaer Straße, Geestemünde-Süd, gemeldet. Als der erste Löschzug an der Einsatzstelle eintraf, waren bereits Flammen in der betreffenden Wohnung zu erkennen. Alle Bewohner des Gebäudes befanden sich bereits im Freien oder in anderen, sicheren Gebäudeteilen. Die Feuerwehr leitete mit zwei Trupps unter Atemschutz umgehend Löschmaßnahmen ein und konnte somit eine Ausbreitung des Brandes auf andere Wohnungen verhindern. Da die 65 jährige Mieterin der betroffenen Wohnung giftige Rauchgase eingeatmet hatte, wurde die Frau an den Rettungsdienst zur Versorgung übergeben und in ein Bremerhaven-Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften vor Ort. Über die mögliche Brandursache und die Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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