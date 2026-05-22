Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gasaustritt in Bremerhaven-Lehe

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde der Feuerwehr Bremerhaven durch Passanten Gasgeruch an einem Gebäude in der Hafenstraße gemeldet. Aufgrund dieser Meldung rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven zur gemeldeten Adresse aus. Vor Ort konnte bereits vor dem leerstehenden Gebäude eine hohe Gaskonzentration gemessen werden. Aufgrund dieser Messung wurde der Bereich um die Einsatzstelle für den Verkehr gesperrt und benachbarte Gebäude durch die Polizei geräumt. Während der Erkundung im Gebäude wurden weitere Gasmessungen durchgeführt. Grund für den Gasaustritt war eine defekte Gasleitung im Keller. Die Gaszufuhr wurde durch den Energieversorger Wesernetz auf der Straße abgestellt und das gesamte Gebäude mit Überdruck belüftet, bis kein Gas mehr nachweisbar war. Während des Einsatzes wurde die Hafenstraße sowie Teile der Lessingstraße vollständig gesperrt. Am Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt.

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