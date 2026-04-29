Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gartenlaube brennt in voller Ausdehnung

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Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen 5:00 Uhr am heutigen Morgen zu einer brennenden Gartenlaube im Weg 70 alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bremerhaven brannte eine ca. 70 Quadratmeter große Gartenlaube in voller Ausdehnung. Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen mit zwei Trupps unter Atemschutz konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. An dem Einsatz waren insgesamt 18 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bremerhaven beteiligt. Über Brandursache und Schadenshöhe können keine Aussagen getroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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