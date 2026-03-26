FW Dresden: Fahrradakkus brennen - ein Verletzter
Dresden (ots)
Wann? 25. März 2026, 08:26 - 10:33 Uhr
Wo: Berliner Straße, Friedrichstadt
Die Feuerwehr Dresden wurde zu einem Brand in einem Nebengebäude mit angrenzender Lagerhalle alarmiert. Bereits beim Eintreffen war schwarzer Rauch sichtbar. Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude. Eine Person hatte zuvor eigenständig Löschversuche mit einem Handfeuerlöscher unternommen und dabei Rauchgase eingeatmet. Sie wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Eine weitere Person, die das Gebäude verlassen hatte, blieb unverletzt. Die erste Lageerkundung ergab, dass aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Fahrradakkus in Brand geraten waren. Die Feuerwehr leitete umgehend einen Löschangriff unter Atemschutz ein und bekämpfte das Feuer zunächst von außen, anschließend im Innenangriff. Eine Ausbreitung auf angrenzende Gebäudeteile konnte verhindert werden. Die betroffenen Akkus wurden aus dem Gebäude entfernt und außerhalb in einem Metallbehälter weiter gekühlt. Teile der Zwischendecke wurden zur Kontrolle geöffnet, das Gebäude belüftet. Eine Nutzung des Gebäudes ist nicht mehr möglich.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau und Löbtau, der Rettungswache Friedrichstadt sowie der B- und U-Dienst.
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