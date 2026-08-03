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Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Eine Person verstorben - Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Düsseldorf (ots)

Ereigniszeit: Sonntag, 3. August 2026, 18:58 Uhr

Wie bereits durch die Feuerwehr Düsseldorf berichtet, fanden die Rettungskräfte am Sonntagabend bei einem Wohnungsbrand in Oberbilk eine verstorbene Person. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115876/6325808

Die Kriminalpolizei Düsseldorf hat die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der verstorbenen Person um den Mieter, einen 76 Jahre alten Mann.

Aktuell gehen die Ermittler nicht von einem Fremdverschulden aus. Eine Obduktion soll die genaueren Todesumstände klären.

Ebenso dauern die Ermittlungen zum Brandgeschehen an. Ein Gutachter wurde hinzugezogen.

(dam)

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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