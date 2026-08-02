Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Schwerer Verkehrsunfall - Lebensgefährlich und schwer verletzte Personen - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 1. August 2026, 16:37 Uhr

Auf einer Kreuzung in Pempelfort ereignete sich gestern Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Eine 23-jährige Niederländerin fuhr mit ihrem Pkw, einem Toyota Kleinwagen, auf der Feldstraße in Richtung Sternstraße. An der Kreuzung Sternstraße/Feldstraße missachtete sie nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich die Vorfahrt eines von links kommenden 58 Jahren alten Düsseldorfers, der in Fahrtrichtung Duisburger Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß mit dem Mercedes des 58-Jährigen kam der Toyota ins Schleudern. Hierbei erfasst das Fahrzeug einen 59 Jahre alten Pedelecfahrer, der mit seinem Rad am Fahrbahnrand der Feldstraße gestanden hatte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 59-jährige Franzose laut Zeugenaussagen mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Sowohl der Pedelecfahrer als auch der 58 Jahre alte Düsseldorf wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Bei dem 59 Jahre alten Mann konnten die Rettungskräfte Lebensgefahr nicht ausschließen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Ein Team der Verkehrsunfallaufnahme sicherte die Spuren. Aufgrund des Unfalls musste der Kreuzungsbereich komplett gesperrt werden. Eine Linie der Rheinbahn wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme umgeleitet.

(dam)

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