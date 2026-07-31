Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Schwerer Verkehrsunfall - Lieferwagen erfasst Rollerfahrer - 63-Jähriger lebensgefährlich verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 30. Juli 2026, 05:00 Uhr

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich heute Morgen ein Rollerfahrer in Oberbilk zu, als er von einem Lieferwagen erfasst wurde. Ein VU-Team sicherte die Spuren.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 37-jähriger Duisburger auf der Oberbilker Allee in Fahrtrichtung Unterbilk, als er an der Kreuzung Oberbilker Allee/Hüttenstraße eine rote Ampel übersah. Der 37-Jährige erfasste mit seinem Lieferwagen einen querenden 63 Jahre alten Rollerfahrer aus Neuss.

Die zuerst am Unfallort eintreffenden Polizeibeamten leisteten dem Mann umgehend Erste Hilfe. Die Polizisten reanimierten den 63-Jährigen erfolgreich und betreuten ihn bis zum Eintreffen des Notarztes. Die Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann anschließend in ein Krankenhaus.

Die Experten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

(dam)

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