Polizei Düsseldorf

POL-D: Hafen - Alleinunfall mit Motorrad - Frau stürzt und wird lebensgefährlich verletzt - VU-Team

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 31. Juli 2026, 23:50 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache verunglückte am Freitagabend auf der Straße Am Fallhammer eine 20-Jährige mit ihrem Motorrad und verletzte sich lebensgefährlich.

Die junge Frau aus Recklinghausen fuhr den ersten Ermittlungen zufolge auf ihrem Motorrad - einer Honda - auf der Straße Am Fallhammer, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn und kollidierte dort mit einem Poller. Durch den Aufprall stürzte sie zu Boden und wurde hierbei lebensgefährlich verletzt.

Nach erster Behandlung durch einen Notarzt vor Ort wurde die verunfallte Frau durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Unfallspuren; die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

(frz)

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