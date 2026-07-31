POL-D: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Köln nach Angriff auf Polizisten vor Fußballspiel in Leverkusen - Tatverdächtiger stellt sich

Düsseldorf (ots) - Mittwoch, 29. Juli 2026, 01:18 Uhr Ein bislang unbekannter Täter gab in der Nacht auf heute mehrere Schüsse auf das Gebäude eines Hotels in der Oststraße ab. Das Hotel befindet sich momentan in Betriebsferien und beherbergt keine Gäste. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt. Der Täter ...

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