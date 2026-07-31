POL-D: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Köln nach Angriff auf Polizisten vor Fußballspiel in Leverkusen - Tatverdächtiger stellt sich
Düsseldorf (ots)
Nach einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Köln hat sich der Tatverdächtige gestellt. Siehe Pressemeldung der Polizei Köln:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6324618
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