Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.07.2026, um 23:15 Uhr wurde ein 18-Jähriger Mann in der Mannheimer Straße von Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim mit seinem E-Scooter fahrend festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle räumte der Fahrer gegenüber den Beamten ein, vor wenigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Da zudem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

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