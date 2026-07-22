Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter
Bad Dürkheim (ots)
Am 21.07.2026, um 23:15 Uhr wurde ein 18-Jähriger Mann in der Mannheimer Straße von Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim mit seinem E-Scooter fahrend festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle räumte der Fahrer gegenüber den Beamten ein, vor wenigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Da zudem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Thomas Wymar, PHK
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell