Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Folgenschwerer Zimmerbrand in Oberbilk - Eine Person verstorben

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 02. August 2026, 18:58 Uhr, Siemensstraße, Oberbilk

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Oberbilk alarmiert. Obwohl Kräfte der nahegelegenen Feuerwache schnell vor Ort waren und sofort zur Menschenrettung in die Brandwohnung vorgingen, konnte bei einer Person nur noch der Tod festgestellt werden. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen

Um 18:58 wurde der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus in der Siemensstraße in Oberbilk gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlugen bereits Flammen und dichter Rauch aus einer geplatzten Fensterscheibe der Brandwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Person wurde noch in der Brandwohnung vermisst. Sofort entsendete der Einsatzleiter zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung. Parallel zu dieser Maßnahme wurde von außen ein erster Löschangriff eingeleitet, um die Brandintensität zu reduzieren.

Bei den Lösch- und Rettungsarbeiten konnte eine Person nur noch tot aufgefunden werden. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, eine Ausbreitung auf andere Wohnungen konnte verhindert werden. Es wurden keine weiteren Personen verletzt.

Die Einsatzkräfte setzten einen Rauchschutzvorhang und einen Hochleistungslüfter ein. Hierdurch konnte eine Ausbreitung des Brandrauches erfolgreich verhindert werden. Der Sachschaden blieb auf die Brandwohnung und eine weitere Wohnung, welche durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen wurde, begrenzt.

Die Bewohner der anderen Wohnungen konnten nach dem Abschluss der Einsatzmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach knapp etwa 90 Minuten konnten die Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurückkehren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell