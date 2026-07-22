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Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Recke (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Dienstag (21.07.) in der Zeit zwischen 09.55 Uhr und 11.05 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus an der Straße Blomes Hof verschafft.

Wie die Täter in das Haus gelangt sind, ist noch unklar. Dort durchwühlten sie einen Schrank und warfen diverse Gegenstände auf den Boden. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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