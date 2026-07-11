Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 bei Moers - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Sperrung - Langer Stau

Düsseldorf (ots)

Freitag, 10. Juli 2026, 12:47 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 57 bei Moers wurde am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Zunächst konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Richtungsfahrbahn wurde voll gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad (Suzuki) auf der A 57 in Fahrtrichtung Nimwegen unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Moers-Kapellen fuhr er, aus bislang ungeklärter Ursache, auf einen vorausfahrenden VW eines 57-Jährigen auf, der verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit reduzieren musste. Infolge des Aufpralls stürzte der Motorradfahrer zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Ermittlungen ergaben, dass keine Lebensgefahr mehr besteht. Die Beamtinnen und Beamten sperrten die Richtungsfahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme. Der Verkehr staute sich in der Spitze bis auf zehn Kilometern.

Kyn

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