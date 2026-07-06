Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am vergangenen Wochenende, 3. bis 5. Juli 2026, im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrolle

Kleve - Kempen - Goch - Kaldenkirchen - Weeze - Bocholt - Kranenburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 4. Juli 2026, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 57 am Rastplatz Kalbecker Forst einen 72-jährigen Rumänen als Fahrer eines in Gelsenkirchen zugelassenen Kleintransporters. Beim Abgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde festgestellt, dass der Reisende von der Staatsanwaltschaft Duisburg zur Festnahme zwecks Strafvollstreckung wegen Körperverletzung gesucht wird. Hiernach hatte der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro zu bezahlen oder eine 24-tägige

Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Der Rumäne wurde verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve gebracht, da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

Auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Kaldenkirchen-Süd kontrollierte die Bundespolizei am Samstagvormittag einen 27-jährigen Rumänen als Beifahrer eines in Offenbach zugelassenen Personenkraftwagens Hier ergab die Überprüfung der Personalien, dass der Reisende mit zwei Haftbefehlen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gesucht wird. Der Verurteilte konnte die auferlegte Geldstrafe von insgesamt 1640 Euro bezahlen und somit die ihm drohende 24-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme durfte er weiterreisen.

Einen 43-jährigen Niederländer kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze am Samstagnachmittag bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tanger. Aufgrund eines bestehenden Untersuchungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth aus dem Jahr 2021 wegen Handels und Abgabe von nicht geringen Mengen Betäubungsmittel hat die Bundespolizei den Gesuchten vor Ort verhaftet. Die Vorführung des Verhafteten beim Amtsgericht Geldern ist am Montagmorgen geplant.

Wegen Beleidigung suchte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf einen 21-jährigen Niederländer. Ihn kontrollierte die Bundespolizei am Sonntagmittag auf der Gendringer Straße in Anholt/Bocholt. Der Gesuchte zahlte die ihm auferlegte Geldstrafe in Höhe von 720 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 12-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Niederländer seine Fahrt fortsetzen.

In Kranenburg-Wyler auf der Bundesstraße 9 kontrollierte die Bundespolizei am Sonntagabend einen 24-jährigen Rumänen bei der Einreise aus den Niederlanden. Eine Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Reisende wegen Eigentumsdelikten durch drei Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass gegen den Reisenden ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Diebstahls vorliegt. Demnach ist der Gesuchte zu einer Geldstrafe von 800 Euro oder 20-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Eine Freundin des Gesuchten konnte die Ersatzfreiheitsstrafe durch Einzahlung der Geldstrafe bei der Polizeiwache Gelsenkirchen abwenden. Da der Rumäne keinen gültigen Führerschein vorweisen konnte, wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in der Wache der Bundespolizeiinspektion Kleve durfte der Mann weiterreisen. Die Weiterfahrt untersagte die Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell