Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk: Aggressive Stimmung und Gewalt nach verlorenem Fußballspiel - Pyrotechnik gezündet - Brandsätze geworfen - Drei Polizeibeamte verletzt - Zwei Tatverdächtige in Gewahrsam genommen

Düsseldorf (ots)

Oberbilk: Aggressive Stimmung und Gewalt nach verlorenem Fußballspiel - Pyrotechnik gezündet - Brandsätze geworfen - Drei Polizeibeamte verletzt - Zwei Tatverdächtige in Gewahrsam genommen - Diverse Strafanzeigen gefertigt

Donnerstag, 9. Juli, 22 Uhr bis Freitag, 10. Juli 2026 2.45 Uhr

Nach dem verlorenem Viertelfinalspiel Frankreich - Marokko kippte gegen 0.45 Uhr die anfangs gute Stimmung der circa 1.500 Anhänger der marokkanischen Mannschaft auf der Ellerstraße. Vermummte warfen unvermittelt Böller, Glasflaschen und selbstgebaute Brandsätze auf die Straße, in die Menschenmenge und auch gezielt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte. Verkehrsschilder wurden aus der Verankerung gerissen und Mülltonnen umgeworfen. Zahlreiche eingesetzte Beamtinnen und Beamten räumten im weiteren Verlauf die Ellerstraße, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Die Einsatzkräfte nahmen einen 15 Jahre alte Marokkaner aus Viersen und einen 20-jährigen Deutschen aus Wesseling in Gewahrsam. Der Marokkaner hatte einen Einkaufswagen, der 20-Jährige eine Flasche gegen die Polizeibeamten geworfen.

Ein 27-jähriger Polizist musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei weitere Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen.

Die Beamten fertigten diverse Strafanzeigen u. a. wegen tätlichen Angriffs, Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung. Umfangreiches Videomaterial der Polizei wird ausgewertet.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell