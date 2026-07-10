Polizei Düsseldorf

POL-D: Grafenberg: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Pkw - Autofahrerin verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 10. Juli 2026, 15:05 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ist am Freitagnachmittag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 23-Jährige war auf der Grafenberger Allee unterwegs und wollte in Höhe der Simrockstraße wenden. Dabei übersah sie offenbar die neben ihr fahrende Straßenbahn. Die junge Frau am Steuer eines Toyota verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus.

Weitere Personen wurden nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse nicht verletzt.

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