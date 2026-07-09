Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 2 bei Oberhausen in Fahrtrichtung Dortmund - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Drei verletzte Personen und hoher Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 7. Juli 2026, 18:15 Uhr

Am frühen Dienstagabend kam es auf der A 2 bei Oberhausen in Fahrtrichtung Dortmund zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen. Der unbekannte Fahrer eines Lkw, der als Unfallverursacher in Frage kommt, ist flüchtig. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer eines Lkw von der A 2 auf den Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Oberhausen-Königshardt. Plötzlich wechselte er zurück auf die Hauptfahrbahn der A 2, sodass ein weiterer Lkw-Fahrer nach links ausweichen musste. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß mit zwei Pkw, die den jeweils den mittleren sowie den dritten Fahrstreifen befahren hatten.

Durch den Unfall wurden die Fahrer der Pkw sowie ein Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zudem entstand an den beteiligten Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

Die Polizei fragt nun: "Wer kann weitere Angaben zum Unfallhergang, dem Kennzeichen des flüchtigen Lkw oder zu Identität des flüchtigen Fahrers machen?" Bei dem Lkw soll es sich um einen Sattelzug mit Auflieger handeln.

Zeugenhinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0211-870 0 entgegen.

(heu)

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