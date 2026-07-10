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Polizei Düsseldorf

POL-D: Langenfeld: Diebstahl eines VW-Touran - Fahren unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Am frühen Freitagmorgen (10. Juli 2026) gegen 04:00 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Düsseldorf auf der Bergischen Landstraße in Langenfeld einen Autofahrer. Dieser war zuvor durch eine unsichere Fahrweise auf der Autobahn aufgefallen.

Bei der Überprüfung des Fahrers - ein 17 Jahre alter Syrer - kam heraus, dass er nicht nur keine Fahrerlaubnis hatte, sondern auch unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer saß. Doch damit nicht genug: Das Auto mit Mettmanner-Kennzeichen war zuvor in Erkrath gestohlen worden.

Polizeibeamte nahmen den 17-Jährigen fest. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Der junge Mann muss sich nun mit einem umfangreichen Ermittlungsverfahren auseinandersetzen.

Den 13-jährigen Beifahrer übergaben die Polizisten den Erziehungsberechtigten.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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