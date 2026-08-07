PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Nicht versichertes und manipuliertes Fatbike bei Verkehrskontrolle festgestellt

Bingen (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bingen am 07.08.2026 gegen 01:17 Uhr in Bingen am Rhein in der Saarlandstraße einen 20-jährigen Fahrer mit einem sogenannten Fatbike fahrend fest. Hierbei handelt es sich um ein elektrisch angetriebenes Zweirad welches versicherungspflichtig ist.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf eine technische Manipulation, wodurch das Fatbike eine deutlich höhere Geschwindigkeit als zulässig erreichen konnte. Aufgrund der vorgenommenen Veränderungen erfüllte das Fahrzeug nicht mehr die Voraussetzungen für den Betrieb als versicherungsfreies Fahrrad beziehungsweise Pedelec.

Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass technische Veränderungen an elektrisch unterstützten Fahrrädern zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und des Versicherungsschutzes führen können. Zudem können sich hieraus straf- und ordnungsrechtliche Konsequenzen ergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 02:59

    POL-PIBIN: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss unterwegs

    Bingen-Büdesheim (ots) - Am Donnerstag, den 23.07.2026, gegen 22:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen im Bereich der Hitchinstraße zeitgleich zwei E-Scooter-Fahrer, die zuvor gemeinsam unterwegs waren. Hierbei konnte im Verlauf der Kontrolle festgestellt werden, dass an einem der Fahrzeuge ein bereits abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 04:31

    POL-PIBIN: Fahren ohne Versicherungsschutz - dafür unter Cannabiseinfluss

    Bingen-Büdesheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag, 23.07.2026, gegen 00:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Berlinstraße den 28-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Einen gültigen Versicherungsnachweis konnte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren