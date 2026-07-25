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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mutmaßliche Graffiti-Sprayer nach Zeugenhinweis ermittelt - Polizei sichert umfangreiche Beweismittel -

Bingen (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen und des schnellen Einschreitens der Polizei konnten in der Nacht zum Samstag zwei Tatverdächtige (22- Jähriger u. 17-Jähriger) im Zusammenhang mit mehreren Graffiti-Sachbeschädigungen gestellt werden.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte neue Graffiti an bereits beschädigten Stromkästen in Zotzenheim und Welgesheim. Gleichzeitig fiel ihm ein verdächtiger Pkw auf, weshalb er die Polizei informierte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug wenig später in Ober-Hilbersheim kontrolliert werden. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte unter anderem Schablonen, Sprühfarbe sowie weitere Beweismittel. Zudem konnten beweiserhebliche Bild- und Videoaufnahmen gesichert werden. Gegen die beiden Fahrzeuginsassen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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