Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Hausfassade beschädigt

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H3

Meldebild: Person eingeklemmt

Datum: 15.07.2026

Uhrzeit: 14:49 Uhr

Einsatzort: Bönninger Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen

Alle drei Einheiten der Feuerwehr Alpen wurden zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen alarmiert. Entgegen der ersten Meldung war glücklicherweise keine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr betreute zusammen mit dem Rettungsdienst drei beteiligte Personen, ehe diese in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Weiterhin wurde der Brandschutz sichergestellt, die betroffenen Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert und deren Batterien abgeklemmt.

Durch den Zusammenstoß ist eines der Unfallfahrzeuge in die Wand eines Wohnhauses geschleudert worden. Da diese Wand augenscheinlich schwer beschädigt wurde, wurde ein Baufachberater des Technischen Hilfswerkes zur Unterstützung angefordert, der die Statik des Hauses bewerten sollte. Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Mauerwerk durch weitere Kräfte des THW gesichert. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach ca. 7 Stunden beendet.

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