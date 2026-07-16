FW Alpen: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Hausfassade beschädigt
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H3
Meldebild: Person eingeklemmt
Datum: 15.07.2026
Uhrzeit: 14:49 Uhr
Einsatzort: Bönninger Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen
Alle drei Einheiten der Feuerwehr Alpen wurden zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen alarmiert. Entgegen der ersten Meldung war glücklicherweise keine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr betreute zusammen mit dem Rettungsdienst drei beteiligte Personen, ehe diese in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Weiterhin wurde der Brandschutz sichergestellt, die betroffenen Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert und deren Batterien abgeklemmt.
Durch den Zusammenstoß ist eines der Unfallfahrzeuge in die Wand eines Wohnhauses geschleudert worden. Da diese Wand augenscheinlich schwer beschädigt wurde, wurde ein Baufachberater des Technischen Hilfswerkes zur Unterstützung angefordert, der die Statik des Hauses bewerten sollte. Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Mauerwerk durch weitere Kräfte des THW gesichert. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach ca. 7 Stunden beendet.
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