FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)
Datum: 14.07.2026
Uhrzeit: 23:29 Uhr
Einsatzort: Schulstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen
In der Nacht auf Mittwoch forderte der Rettungsdienst die Drehleiter der Einheit Alpen zur Unterstützung an. Ein Patient musste dringend in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten war ein Transport über den Treppenraum jedoch nicht möglich. Mithilfe der Drehleiter wurde die Person über ein Fenster im ersten Stock zum bereitstehenden Rettungswagen gebracht.
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