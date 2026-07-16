Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)

Datum: 14.07.2026

Uhrzeit: 23:29 Uhr

Einsatzort: Schulstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen

In der Nacht auf Mittwoch forderte der Rettungsdienst die Drehleiter der Einheit Alpen zur Unterstützung an. Ein Patient musste dringend in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten war ein Transport über den Treppenraum jedoch nicht möglich. Mithilfe der Drehleiter wurde die Person über ein Fenster im ersten Stock zum bereitstehenden Rettungswagen gebracht.

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