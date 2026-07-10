Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: 24 Stunden Übung der Jugendfeuerwehr Alpen

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Alpen (ots)

Am vergangenen Wochenende fand bei der Jugendfeuerwehr Alpen wieder die beliebte 24-Stunden-Übung statt. Im Rahmen dieser Übung wird einmal im Jahr der Alltag einer Berufsfeuerwehr für die Jugendlichen simuliert. Geplante Dienste wie das eigenverantwortliche Kochen, die Arbeitsdienste und der Dienstsport werden dabei immer wieder durch Einsätze unterbrochen. Die Einsätze wurden durch die Einheiten Alpen, Menzelen und Veen im gesamten Gemeindegebiet organisiert und mussten, in Begleitung des Betreuerteams, durch die Jugendlichen abgearbeitet werden. Die Szenarien waren so realistisch wie möglich und reichten von Flächenbränden, über BMA-Alarme und Tierrettungen bis hin zu klassischen technischen Hilfeleistungen.

Ein großer Dank gilt dem Betreuerteam sowie allen an den Übungsvorbereitungen und -durchführung beteiligten Einsatzkräften der Feuerwehr Alpen. Ebenfalls bedanken wir uns bei den vielen Privatpersonen, die Flächen und Räumlichkeiten für die Einsatzübungen zur Verfügung gestellt haben.

Die Jugendlichen zogen ein positives Fazit, wenngleich der Schlaf in der Nacht (einsatzbedingt) etwas zu kurz kam.

Wer zwischen 10 und 17 Jahre alt ist und Lust auf ein abwechslungsreiches und spannendes Hobby hat, ist herzlich eingeladen vorbeizuschauen. Der Dienstplan sowie Ansprechpartner sind unter folgendem Link zu finden: https://feuerwehr-alpen.de/informationen/jugendfeuerwehr/dienstplan/

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