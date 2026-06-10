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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Goldkette und Armband entrissen

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (09.06.) befand sich eine 66-jährige Meerbuscherin gegen 10:23 Uhr an einem Lebensmittelgeschäft an der Gottlieb-Daimler-Straße. Die Dame ging von dort in Richtung Meerbuscher Straße. Auf Höhe der Meerbuscher Straße / Insterburger Straße wurde sie von zwei unbekannten Personen aus einem schwarzen Pkw heraus angesprochen. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der männliche Tatverdächtige, der 66-Jährigen Goldschmuck zu verkaufen. Während die Dame das Angebot ablehnte, riss ihr die weibliche Tatverdächtige eine goldene Kette sowie ein goldenes Armband vom Körper. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten mit dem Pkw.

Die Meerbuscherin blieb dabei unverletzt.

Der unbekannte Mann sei circa 30 Jahre alt, soll einen Vollbart haben und dunkle, zurückgegelte Haare. Die weibliche Unbekannte sei ebenfalls circa 30 Jahre alt und trug ihre dunklen Haare im Zopf.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach möglichen Zeugen, die weiterführende Angaben machen können.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

   Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit verschiedenen Maschen sehr 
geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter 
Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen
ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser 
schützen. Weitere Informationen unter 
https://www.polizei-beratung.de/. Die Polizei rät:
   - Halten Sie nach Möglichkeit Abstand zu Unbekannten und 
     verhindern Sie jeglichen Körperkontakt.
   - Lassen Sie sich nicht bedrängen. Bitten Sie laut und deutlich um
     Hilfe von umstehenden Personen.
   - Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachten haben oder selbst Opfer 
     einer Straftat geworden sind, informieren Sie umgehend die 
     Polizei über die Notrufnummer 110. (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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