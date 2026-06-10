Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Goldkette und Armband entrissen

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (09.06.) befand sich eine 66-jährige Meerbuscherin gegen 10:23 Uhr an einem Lebensmittelgeschäft an der Gottlieb-Daimler-Straße. Die Dame ging von dort in Richtung Meerbuscher Straße. Auf Höhe der Meerbuscher Straße / Insterburger Straße wurde sie von zwei unbekannten Personen aus einem schwarzen Pkw heraus angesprochen. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der männliche Tatverdächtige, der 66-Jährigen Goldschmuck zu verkaufen. Während die Dame das Angebot ablehnte, riss ihr die weibliche Tatverdächtige eine goldene Kette sowie ein goldenes Armband vom Körper. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten mit dem Pkw.

Die Meerbuscherin blieb dabei unverletzt.

Der unbekannte Mann sei circa 30 Jahre alt, soll einen Vollbart haben und dunkle, zurückgegelte Haare. Die weibliche Unbekannte sei ebenfalls circa 30 Jahre alt und trug ihre dunklen Haare im Zopf.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach möglichen Zeugen, die weiterführende Angaben machen können.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit verschiedenen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://www.polizei-beratung.de/. Die Polizei rät: - Halten Sie nach Möglichkeit Abstand zu Unbekannten und verhindern Sie jeglichen Körperkontakt. - Lassen Sie sich nicht bedrängen. Bitten Sie laut und deutlich um Hilfe von umstehenden Personen. - Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachten haben oder selbst Opfer einer Straftat geworden sind, informieren Sie umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110. (-14012)

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