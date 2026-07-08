Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Generationswechsel in der Funkwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr Alpen

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Alpen (ots)

Nach vielen Jahren engagierter Tätigkeit in der Funkwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr Alpen hat Ingo Bergmann die Verantwortung altersbedingt an Daniel Pützer und Daniel Schünemann aus der Einheit Alpen übergeben. Der Wechsel erfolgte nach einer sorgfältigen Einarbeitung, sodass die Betreuung der Funk- und Kommunikationstechnik ab sofort nahtlos fortgeführt werden kann.

Ingo Bergmann trat im Jahr 1994 in die Feuerwehr Alpen ein und übernahm bereits 1995 die Verantwortung für die Funkwerkstatt. In den vergangenen Jahrzehnten prägte er die technische Entwicklung des Bereichs maßgeblich. So begleitete er die Einführung der digitalen Meldeempfänger im Jahr 1997 und war auch bei der Umstellung auf den Digitalfunk im Jahr 2014 eine zentrale Stütze. Mit seinem umfangreichen Fachwissen, seiner hohen Einsatzbereitschaft und seinem unermüdlichen Engagement sorgte er dafür, dass die Kommunikationsmittel der Feuerwehr jederzeit zuverlässig funktionierten.

Mit seinem Ausscheiden aus dem aktiven Feuerwehrdienst endet nun auch seine Tätigkeit in der Funkwerkstatt. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, arbeitete Ingo Bergmann seine Nachfolger Daniel Pützer und Daniel Schünemann über einen längeren Zeitraum intensiv in die vielfältigen Aufgaben ein. Beide übernehmen die Verantwortung gemeinsam und werden die erfolgreiche Arbeit der Funkwerkstatt fortführen.

Der Leiter der Feuerwehr Alpen, Michael Hartjes, würdigte die Verdienste des langjährigen Funkgerätewartes: "Mit Ingo Bergmann hatte die Freiwillige Feuerwehr Alpen einen Kameraden, der über Jahrzehnte hinweg mit außergewöhnlichem Engagement und hoher fachlicher Kompetenz die Entwicklung unserer Funk- und Kommunikationstechnik maßgeblich geprägt hat. Für seinen unermüdlichen Einsatz und seine stets verlässliche Arbeit spreche ich ihm im Namen der gesamten Feuerwehr meinen herzlichen Dank aus."

Die Feuerwehr Alpen bedankt sich bei Ingo Bergmann für mehr als drei Jahrzehnte engagierten Wirkens. Gleichzeitig wünschen die Kameradinnen und Kameraden Daniel Pützer und Daniel Schünemann viel Erfolg bei ihrer neuen verantwortungsvollen Aufgabe.

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