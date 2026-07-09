Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verkehrsunfall am frühen Morgen

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN2

Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel

Datum: 09.07.2026

Uhrzeit: 05:16 Uhr

Einsatzort: Schulstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen

Auf der Schulstraße kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit zwei am Straßenrand geparkten Pkw kollidierte. Die Feuerwehr sperrte zunächst die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und kümmerte sich um eine betroffene Person. Anschließend wurde diese durch den Rettungsdienst weiter versorgt. Des Weiteren wurden die Fahrzeugbatterien abgeklemmt und die Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Da dies nicht der Fall war, konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden und zu ihrem Gerätehaus zurückkehren.

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