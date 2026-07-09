FW Alpen: Verkehrsunfall am frühen Morgen
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: CBRN2
Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel
Datum: 09.07.2026
Uhrzeit: 05:16 Uhr
Einsatzort: Schulstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen
Auf der Schulstraße kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit zwei am Straßenrand geparkten Pkw kollidierte. Die Feuerwehr sperrte zunächst die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und kümmerte sich um eine betroffene Person. Anschließend wurde diese durch den Rettungsdienst weiter versorgt. Des Weiteren wurden die Fahrzeugbatterien abgeklemmt und die Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Da dies nicht der Fall war, konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden und zu ihrem Gerätehaus zurückkehren.
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