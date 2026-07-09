PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verkehrsunfall am frühen Morgen

FW Alpen: Verkehrsunfall am frühen Morgen
  • Bild-Infos
  • Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN2

Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel

Datum: 09.07.2026

Uhrzeit: 05:16 Uhr

Einsatzort: Schulstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen

Auf der Schulstraße kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit zwei am Straßenrand geparkten Pkw kollidierte. Die Feuerwehr sperrte zunächst die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und kümmerte sich um eine betroffene Person. Anschließend wurde diese durch den Rettungsdienst weiter versorgt. Des Weiteren wurden die Fahrzeugbatterien abgeklemmt und die Fahrzeuge auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Da dies nicht der Fall war, konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden und zu ihrem Gerätehaus zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren