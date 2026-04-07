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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Dürkheim (ots)

Am 06.04.2026 kam es auf der B271 zwischen den Abfahrten Fronhof und Am Neuberg/Mannheimer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen.

Gegen 17:15 Uhr befuhr ein 76-jähriger Autofahrer mit seinem Honda die B271 in Fahrtrichtung Gewerbegebiet Bruch. Eine 42-jährige Frau fuhr mit ihrem BMW in die Gegenrichtung, dahinter befand sich ein 31-jähriger Audifahrer.

Nach ersten Ermittlungen geriet der Honda des 76-jährigen aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst den entgegenkommenden BMW. Im Nachgang kam es dann zum frontalen Zusammenstoß zwischen dem Honda und dem Audi.

Der Fahrer des Hondas wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Die 42-jährige BMW-Fahrerin wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Der Honda und der Audi waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von gut 30.000 Euro.

Wegen der Verkehrsunfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn musste die B271 zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Thomas Wymar

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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