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Feuerwehr Bremen

FW-HB: Fachwerkhaus in Borgfeld komplett ausgebrannt

Bremen (ots)

Am Dienstagmorgen, den 12.05.2026, brach ein Feuer in einem Wohnhaus im Hamfhofsweg aus. Die Flammen breiteten sich schnell aus und zerstörten das Fachwerkhaus.

Gegen 6:50 Uhr ging der erste Notruf zu dem Brand in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Als kurz darauf die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen bereits heftige Flammen aus den Fenstern, eine massive Rauchwolke stieg über dem Wohnhaus auf. Im Grunde stand das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung erfolgte eine Bevölkerungswarnung.

Die Feuerwehr begann mit umfangreichen Löschmaßnahmen - zunächst mit mehreren Rohren von außen. Dann wurde die Brandbekämpfung zusätzlich über eine Drehleiter verstärkt, kurz darauf über eine weitere Drehleiter. Mit weiteren anrückenden Einheiten stellten die Einsatzkräfte die Wasserversorgung zum Brandobjekt sicher.

Zwischenzeitlich klagte ein Anwohner über Atemwegsreizungen, musste aber letztlich nach der Versorgung vor Ort nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fast über die gesamte Einsatzdauer war kein Innenangriff möglich, mühsam wurde das Dach aufgenommen, wo es noch nicht durchgebrannt war.

In einem Einsatzabschnitt wurden die Einsatzhygiene und die Atemschutzlogistik durch die Berufsfeuerwehr sowie die Kommunikation an der Einsatzstelle durch die Facheinheit Informations- und Kommunikationstechnik der Freiwilligen Feuerwehren und die Verpflegung der Einsatzkräfte durch die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt koordiniert. Mit einer Drohne kontrollierten die Kräfte immer wieder die Einsatzstelle aus der Luft.

Es dauerte einige Zeit, bis der Brand unter Kontrolle war - erst gegen 11:45 Uhr meldete der Einsatzleiter "Feuer aus". In der Folge wurden weiter Nachlöscharbeiten und Logistikmaßnahmen durchgeführt.

Am Nachmittag waren nochmal Einheiten der Berufsfeuerwehr zur Kontrolle vor Ort, mussten noch einige Glutnester im Dachbereich löschen.

Im Einsatz waren unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 7, der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Lehesterdeich und -Timmersloh, des stadtbremischen Rettungsdienstes sowie der genannten Sondereinheiten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Christian Patzelt
Pressestelle
Telefon: 0421/361 11333
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

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