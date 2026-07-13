Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Brand auf Kompostierungsanlage, stundenlanger Einsatz für die Feuerwehr

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Hagen (ots)

Die Feuerwehr wurde am Sonntag, dem 12.07. gegen 17:40 zu einer Rauchentwicklung an einer Kompostierungsanlage gerufen. Die Meldung bestätigte sich vor Ort, es brannten größere Mengen des gelagerten Materials. Zum Ablöschen musste das Brandgut aufwändig auseinander gezogen werden. Insgesamt wurden vier Strahlrohre eingesetzt, um das zwischenzeitlich wieder aufflammende Feuer zu löschen. Erst nach einer Einsatzdauer von neun Stunden konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Insgesamt wurden ca. 250 Kubikmeter Material auseinandergezogen um den Brand löschen zu können. Dazu waren ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwache Ost, der Freiwilligen Feuerwehren Boele-Kabel, Eppenhausen, Eilpe-Delstern, Fley, Halden, Herbeck, Holthausen, Reh-Henkhausen und des THW im Einsatz. Die Feuerwache Ost wurde während des Einsatzes von Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr besetzt, die Verpflegung der Einsatzkräfte erfolgte durch das DRK.

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