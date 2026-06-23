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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkener Dieb gefasst

Bremerhaven (ots)

Einer aufmerksamen Anwohnerin ist am Montagabend, 22. Juni, in Bremerhaven-Geestemünde ein verdächtiger Mann auf einem Fahrrad aufgefallen. Gegen 22 Uhr fuhr dieser in Schlangenlinien die Straße Auf der Kogge entlang und gelangte anschließend über einen Stichweg zur Wiese einer Siedlergemeinschaft.

Kurz darauf hörte die Zeugin aus dieser Richtung laute Geräusche sowie das Öffnen einer Containertür. Anschließend sah sie den Mann mit einem Aufsitzrasenmäher aus dem Bereich kommen. Ein weiterer Zeuge, ein Mitglied der Siedlergemeinschaft, traf auf den Verdächtigen und erkannte den Aufsitzrasenmäher als Eigentum der Gemeinschaft und stellte sich dem mutmaßlichen Dieb in den Weg. Dieser flüchtete daraufhin zu Fuß zurück in Richtung der Wiese.

Der Mann konnte dort zunächst bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte an der Flucht gehindert werden. Als er die Polizei bemerkte, rannte der 27-Jährige jedoch erneut weg. Die Polizeibeamten konnten ihn kurz darauf einholen und festnehmen. Zur Feststellung seiner Personalien nahmen sie den Verdächtigen mit auf die Dienststelle und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Da der Mann nach bisherigen Erkenntnissen bei der Tat ein Messer mitgeführt haben soll, ermittelt die Polizei nun wegen Diebstahls mit Waffen sowie Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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