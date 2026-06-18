Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 15-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Bremerhaven (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am gestrigen Mittwochabend, 17. Juni, ein Motorrollerfahrer im Stadtteil Lehe auf, der ohne Schutzhelm und ohne Kennzeichen fuhr.

Die Beamten waren gegen 18 Uhr im Bereich der Pestalozzistraße / Moltkestraße unterwegs, als die den Rollerfahrer sahen. Dieser fuhr zunächst auf der Pestalozzistraße in südlicher Richtung. Als er den Streifenwagen erblickte, wendete er und flüchtete in entgegengesetzter Richtung. Mehrere Streifenwagen beteiligten sich an der eingeleiteten Fahndung. Trotz Blaulicht und Martinshorn sowie Anhaltesignal reagierte der Fahrer mehrfach nicht und flüchtete weiter - auch über Gehwege - durch Lehe. Als der Rollerfahrer in der Eichendorffstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, mit geparkten Autos kollidierte und anschließend stürzte, wurde er von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Bei dem Sturz verletzte sich der 15-Jährige leicht und wurde durch die Besatzung des angeforderten Rettungswagens vor Ort versorgt. Die Beamten stellten zudem fest, dass er für diesen Roller nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zum Schluss beleidigte er auch noch einen Polizeibeamten.

Gegen den polizeibekannten Jugendlichen wird nun u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell