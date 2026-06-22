Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Audi kollidiert mit Motorroller: Zwei Verletzte auf der Columbusstraße

Bremerhaven (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Freitagabend, 19. Juni, auf der Columbusstraße in Bremerhaven-Geestemünde ereignet. Ein Auto kollidierte mit einem Motorroller. Die beiden Männer auf dem Roller wurden verletzt, das Kraftrad ging in Flammen auf.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 23.40 Uhr. Der 28-jährige Fahrer eines Audi befuhr vom Elbinger Platz kommend die Columbusstraße in nördlicher Richtung. Vor der Kreuzung zur Borriesstraße vollzog der Autofahrer einen Fahrstreifenwechsel, wodurch er mit einem vor ihm fahrenden Motorroller kollidierte. Die beiden Männer auf dem Roller, 27 und 28 Jahre alt, fielen auf die Fahrbahn, während das Kraftrad laut Augenzeugen durch die Luft geschleudert wurde und danach in Brand geriet.

Der Audi-Fahrer hielt offenbar zunächst unweit des brennenden Rollers an, stieg aber kurz darauf wieder in das Auto und fuhr weg, ohne sich um die Beteiligten zu kümmern oder auf die Einsatzkräfte zu warten. Im Rahmen der Fahndung fanden Polizeibeamte den verunfallten Audi in der Nähe abgestellt auf einem Gehweg. Kurz darauf kamen der Fahrer und seine Beifahrerin zum Fahrzeug zurück. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 28-Jährigen.

Unterdessen kümmerten sich Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich um die beiden Verletzten. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven versorgte sie dann vor Ort und brachte sie anschließend ins Krankenhaus. Weitere Feuerwehrkräfte erschienen an der Einsatzstelle und löschten zunächst den brennenden Roller. Anschließend beseitigten die Feuerwehrleute die Gefahr durch ausgetretene Betriebsstoffe. An den Fahrzeugen entstanden Gesamtschäden von rund 10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei sperrte für die Dauer der Maßnahmen die Columbusstraße.

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